Бывший президент Крыма Мешков умер в России

О смерти Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна. "Он умер", - сказала она, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Юрий Мешков – первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост с 1994 по 1995 год. После должность была ликвидирована. Мешков отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения.

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В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда в Украину на пять лет.

Мешков горячо приветствовал оккупацию полуострова Россией и вернулся жить в Крым в 2014 году. Вскоре после этого начал активно критиковать оккупационные власти и был арестован весной этого года за попытку провести митинг.

В начале сентября Юрий Мешков с супругой отправились на отдых в Турцию. Там экс-политик повздорил со служащими отеля из-за того, что ему не понравился предоставленный номер, и вскоре после ссоры перенес инсульт.

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Дочь Мешкова была возмущена тем, что власти России долгое время не могли организовать транспортировку ее отца из Турции в РФ.