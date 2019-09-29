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29.09.19 14:42

Сотрудники МИД пообщаются с родственниками украинцев, пропавших с затонувшего в Атлантике судна

В Департаменте консульской службы МИД Украины планируют пообщаться с родными украинский членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане.

bourbon,rhode

Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

В общении также примет участие представитель компании Bourbon, которой принадлежало судно.

"С назначенным компанией Bourbon представителем в Украине планируем коммуникацию с родными моряков. Это важный компонент во время спасательной операции. Ждем хороших новостей от спасательного Центра", - отметил дипломат.

Сотрудники МИД пообщаются с родственниками украинцев, пропавших с затонувшего в Атлантике судна 01

Также на Цензор.НЕТ: Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

Судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были украинцы, затонуло в Атлантическом океане. Удалось спасти троих членов экипажа, двое из них – граждане Украины.

По данным СМИ, на борту "Bourbon Rhode" могли находится до десяти украинцев.

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