Сотрудники МИД пообщаются с родственниками украинцев, пропавших с затонувшего в Атлантике судна

Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

В общении также примет участие представитель компании Bourbon, которой принадлежало судно.

"С назначенным компанией Bourbon представителем в Украине планируем коммуникацию с родными моряков. Это важный компонент во время спасательной операции. Ждем хороших новостей от спасательного Центра", - отметил дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

Судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были украинцы, затонуло в Атлантическом океане. Удалось спасти троих членов экипажа, двое из них – граждане Украины.

По данным СМИ, на борту "Bourbon Rhode" могли находится до десяти украинцев.