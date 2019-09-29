Польша хочет создать в Украине кладбища, на которых будут хоронить обнаруженные во время эксгумации останки поляков

Об этом заявил директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Швагжик выразил надежду, что Польша получит от Украины согласие на строительство кладбищ, на которых можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.

Польша собирается провести эксгумационные работы в нескольких десятках мест, где покоятся останки поляков, павших или убитых в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годах на Волыни. По его словам, объем поисковых работ - огромный, речь идет о "сотнях, а возможно, тысячах мест".

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Сейчас польская сторона решает бюрократические вопросы: в соответствующие учреждения Украины предоставлены документы, чтобы получить разрешение на проведение поисковых работ. Швагжик не смог спрогнозировать, начнутся ли поисковые и эксгумационные работы уже в этом году.

Напомним, 27 сентября Украина дала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ.

Запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине был наложен в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи польско-украинской границы.

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