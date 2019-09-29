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29.09.19 16:59

В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей

Советский военный самолет МиГ-29, находящийся на балансе ВВС страны, разбился во время учебного полета.

миг-29

Авария произошла поздно вечером 28 сентября вблизи г. Нитра, расположенного в 100 км к востоку от столицы страны Братиславы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Пока не будет завершено расследование причин аварии, власти решили приостановить полеты MиГ-29.

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В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.

Первый военный самолет F-16 планируют доставить в Словакию до 2022 года.

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