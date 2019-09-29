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29.09.19 18:24

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб. КАРТА

В Одесской области на следующей неделе состоятся ракетные стрельбы. Из-за этого ограничат доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря.

стрельбы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Этот район – традиционный для проведения стрельб. Именно здесь происходили на предыдущих этапах испытания ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун".

Во время прошлых пусков на Государственном испытательном полигоне "Алиби" на юге Одесской области было выдано уведомление NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после этого Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения собственных стрельб.

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Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze - 2019, когда перед самым началом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб 01

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