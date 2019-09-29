Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.09.19 18:55

ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса

Мониторинговая миссия ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

татары,флаг,крымские,тамга

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня", - сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека подчеркнули, что запрет продолжает действовать, невзирая на решение Международного суда ООН.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму провели обыски у члена Меджлиса Аметова, прокуратура АРК открыла дело

"В 2017 году суд постановил, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса", - отметили в миссии.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса", - сказано в сообщении.

ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса 01
ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100