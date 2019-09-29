Среди депутатов Киевской области собирали подписи в поддержку губернатора Бно-Айрияна, подписались только Бунин и Горобец, - Дубинский

Об этом написал в фейсбуке заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"В интернете пишут, что губернатора Киевской области Бно-Айрияна заменят человеком некоего Виктора Тимошенко (бывший акционер АКБ Легбанк, в СМИ связывали с контрабандистами). Спешу всех успокоить, это неправда. Потому что Бно и является человеком Тимошенко, за спиной которого маячит тень помощника Калетника, Ильи Павлюка. В подтверждение могу привести тот факт, что среди депутатов Киевской области развернули кампанию по сбору подписей в поддержку Бно. Подписались аж 2 человека: Бунин и Горобец. Зашедшие в парламент именно по квоте Тимошенко-Павлюка", - сообщил Дубинский.

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Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

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