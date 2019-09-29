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29.09.19 20:56

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

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