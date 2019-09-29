Конгресс США хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США. - Ред.) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он (Трамп. - Ред.), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

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При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-нибудь президент от общественности.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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