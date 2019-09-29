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29.09.19 23:32

ЕСПЧ принял решения по пяти заявлениям против Украины, связанным с люстрацией, - бывший прокурор Подгайный

Европейский суд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации.

еспч

Об этом УНН сообщил бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный, передает Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по пяти "люстрационным" заявлениям против Государства Украины - приняты. Это два объединенных кейса", - сказал собеседник.

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По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.

В апреле 2019 года на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находилось не менее 122 жалоб против Украины относительно люстрации.

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