Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

Из переписки следует, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа тему Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В частности, в сообщении 19 июля, Волкер пишет: "Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому".

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Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Руди Джулиани сказал в интервью, что госсекретарю Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль", что произошло с Волкером, и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.