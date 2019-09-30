Кабмин принял ряд решений, в частности одобрил законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности правительство одобрило пакет законопроектов "для упорядочения деятельности по добыче янтаря".

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"Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и прочее", - говорится в сообщении.

Также правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

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