Комитет Палаты представителей по разведке заслушает сообщившего о характере разговора Зеленского с Трампом, - конгрессмен Шифф

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя", - сказал Шифф на канале ABC News.

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"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя. Учитывая угрозы, с которыми выступает президент, можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - добавил он.

В то же время советник президента Трампа Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что поведение информатора "напоминает поведение шпиона". "Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо является саботажником, который пытается подорвать демократически избранное правительство", - сказал Миллер.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.