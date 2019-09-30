Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.09.19 01:39

Комитет Палаты представителей по разведке заслушает сообщившего о характере разговора Зеленского с Трампом, - конгрессмен Шифф

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа.

конгресс

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя", - сказал Шифф на канале ABC News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя. Учитывая угрозы, с которыми выступает президент, можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - добавил он.

В то же время советник президента Трампа Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что поведение информатора "напоминает поведение шпиона". "Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо является саботажником, который пытается подорвать демократически избранное правительство", - сказал Миллер.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100