Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Песков - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в прес-центре ОС.