Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter 29 сентября.

"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", - написал Зеленский.

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Напомним, 29 сентября в Австрии проходили досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет.

Как пишет Радио Свобода на внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила Австрийская народная партия с лидером Себастьяном Курцем, бывшим канцлером.

По еще не полным предварительным данным, поддержка партии экс-канцлера составляет около 38%.