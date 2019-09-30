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30.09.19 07:50

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП в Сумах.

дтп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Сумской области на своей странице в Facebook.

"29 сентября, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло ДТП. Предварительно установлено, что 29-летний водитель двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору", - сказано в сообщении.

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 01

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения, их доставили в сумскую областную клиническую больницу.

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 02
В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 03
В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 04

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 05

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