В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Сумской области на своей странице в Facebook.

"29 сентября, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло ДТП. Предварительно установлено, что 29-летний водитель двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору", - сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения, их доставили в сумскую областную клиническую больницу.





