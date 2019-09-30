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30.09.19 09:59

У Зеленского уже планируют новый официальный визит в США

Команда президента Владимира Зеленского после возвращения из Нью-Йорка занялась планированием следующего официального визита в США.

зеленский,трамп

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью ТСН 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что вопрос новых переговоров уже обсуждался между президентами, в частности, на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, где они встречались 25 сентября.

"Уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – указал помощник Зеленского.

Отметим, Ермак пока не назвал дату, регламент и состав делегации для этого официального визита.

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