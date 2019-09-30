Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", - Ясько.

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Она также сообщила, что президенту Франции было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

"Есть группа стран Балтик+. Мы подписывали совместное письмо руководству ПАСЕ, правительству Франции, в том числе президенту Макрону, просили его с нами встретиться, провести широкие консультации относительно возврата российской делегации. Это письмо подписало около шести-семи стран. Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма", - добавила она.

"Там есть наши друзья. И мы же не говорим, что не следим и не защищаем наши позиции. Вопрос в том, как мы сейчас весь этот процесс организуем за эту неделю. Относительно формата участия в следующей сессии, которая пройдёт в январе, мы будем принимать решение в конце года. Мы будем участвовать, ездить на переговоры. Однако всё зависит от результатов консультаций. Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", - отметила Ясько.

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Отметим, что 1 октября Макрона выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.