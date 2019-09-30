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30.09.19 10:30

В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа, - NBC

Советники аппарата Белого дома готовят для Дональда Трампа широкомасштабную стратегию реагирования на угрозу импичмента.

дональд,трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает NBC.

По данным источников телеканала, стратегия может появиться уже в понедельник.

Среди тех, кто готовит план быстрого реагирования, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Отмечается, что в администрации президента США постепенно признают, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

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Как сообщили собеседники телеканала, Белый дом разрабатывает свой план, учитывает опыт объявления импичмента Биллу Клинтону.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

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