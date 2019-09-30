Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько

Об этом Левому берегу сказала глава новой украинской делегации Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, такая опасность существует (возможное участие в работе ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Россией Крыма. - Ред.). Это может произойти и сейчас, в ближайшие месяцы. Мы должны максимально работать с разными государствами и разными институциями на разных уровнях, чтобы этого не допустить. Правозащитные организации тоже очень активно работают на этом направлении. Нам нужно доносить месседж: это очень опасно, нам нельзя этого допускать. Если подобное произойдет, это будет ужасно. Это будет красной линией для Украины", - сказала она.

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Ясько заявила, что "есть несколько планов и сценариев", как противодействовать РФ в Ассамблее, но отказалась их озвучить: "Мы же не одни. У нас есть с кем разговаривать, с кем общаться. Просто мы должны расширять формат. Тот широкий формат, о котором я говорю, предусматривает, что мы все вместе (поддерживающие нас делегации) выскажем общую позицию. И это будет не только голос Украины, это будет голос справедливости".