На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань (где похоронен их духовный лидер - Цадик Нахман), чтобы присоединиться к празднованию иудейского Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.

В ведомстве заявили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев. ФОТО