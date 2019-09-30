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30.09.19 10:47

На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Более 30 тысяч паломников прибыли в г. Умань Черкасской области для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош а-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

хасиды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань (где похоронен их духовный лидер - Цадик Нахман), чтобы присоединиться к празднованию иудейского Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.

В ведомстве заявили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.

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