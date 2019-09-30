Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке пишет историк и журналист Александр Зинченко.

"Утром в воскресенье в столице шел дождь. Несмотря на это у памятников в Бабьем Яру появились корзины цветов с желто-голубыми лентами "от Зеленского". Свидетели утверждают, что в 9:50 они уже были. Солнце начало выходить где-то в 10:30. Днем к Меноре пришел Марш памяти и ребе Яков дов Блайх заклеймил Зеленского позором и стыдом, что тот не пришел со всеми. Через некоторое время неофициально были распространены несколько фото с Зеленским в очках и букетом красных цветов.



На фото - Зеленский у подножия советского монумента жертвам Бабьего Яра. Это не у Меноры. Когда они были сделаны - там не может быть двух мнений. Они были сделаны в теплом свете перед заходом солнца. Лучи падают с западной стороны. Около 17:30.



Где-то в это время перекрывали улицу Елены Телиги. Об этом сообщали свидетели. Велосипедист проезжал?



Итак. Утром Зеленского не было. Привезли только корзины цветов. Днем отсутствие Зеленского на торжествах вызвало эмоциональную реакцию ребе Дов Блайх. После этого Зеленского привезли фотографироваться", - отметил он.

Читайте также: Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке. Утром на сайте президента появилось обращение по поводу годовщины трагедии в Бабьем Яру, также были возложены цветы от его имени к памятникам на месте трагедии.

Во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.

Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".

В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".