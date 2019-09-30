Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал организатор Марша в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру Евгений Городецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был четвёртый Марш в Бабий Яр. Или третий, если учесть, что четыре года назад я шёл только с Иваном Котом. Спасибо тебе, Геннадий Хмельницкий, что тогда написал мне и спросил, почему я никого не позвал с собой. Я позвал. И мы пошли вместе. Сто человек. Спасибо всем тем, кто приходит регулярно. На третьем Марше нас было более 300 человек. Сегодня, по разным оценкам, от 500 до 600 человек. И я всегда говорил, что это не политическое мероприятие. Сегодня его сделали политическим. Не обращая внимания на мою просьбу не делать этого. Это уж как водится. Как в анекдоте о синагоге, в которую я не пойду никогда. Первым желанием было сказать, что я в пятый раз пойду опять один. Но потом я подумал, что это было бы предательством. По отношению к тем, кто лежит в Бабьем Яре. По отношению к тем, кто поверил мне, что это будет не политическое мероприятие. Марш будет. 29.09.2020, в 16:00, от кинотеатра "Киевская Русь". И он будет не политическим. Я все сделаю для этого. Спасибо. И сделайте репост. Чтобы все, кто сегодня злорадствует и устраивает танцы на костях моих единоверцев и родственников заткнулись", - заявил Городецкий.

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Напомним, вчера в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в Бабьем Яру во время Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий. Утром на сайте президента появилось обращение по поводу годовщины трагедии в Бабьем Яру, также были возложены цветы от его имени к памятникам на месте трагедии. Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером.