Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, комментируя необходимость повышения ренты олигархам, Разумков сказал, что этот вопрос уже отрабатывается в профильном комитете Рады.

"Повышать ренту нужно, это мое личное мнение, но пока это обсуждать рановато. Пока я не готов это комментировать. Также будут приняты законы в рамках BEPS (международный план противодействия уклонению от уплаты налогов). Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим", - отметил он.

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Кроме того, он подчеркнул необходимость принятия налога на выведенный капитал.

"Я думаю, что к этому нужно идти. У нас сейчас есть проблемы, потому что тому же МВФ нужно показывать компенсаторы - это не быстрые процессы, но сама инициатива правильная и я думаю, что мы к ней придем. Я не могу сказать, что это произойдет в ближайшем будущем - завтра-послезавтра, но это было и в программе президента, это было в программе партии", - сказал Разумков.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.