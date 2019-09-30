В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилой доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену его семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Кроме того, недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Виктор Шевченко и судья Дружковского городского суда Донецкой области Геннадий Молибога.

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Молибога в декларации 2015 года (исправленной) не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный членом семьи (женой) от занятия предпринимательской деятельностью.

Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Вместо этого сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. Также он недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года (исправленной) составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн.

По результатам проверки декларации Шевченко за 2017 (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена его семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.

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Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.