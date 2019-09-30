Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, - Гончаренко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Грузия первой поддержала решение Украины не принимать участие в официальных мероприятиях этой сессии.
Кроме того, планируется в 12.00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален. А после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях.