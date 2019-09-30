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30.09.19 11:58

Президентский комитет ПАСЕ прилетит в Киев для консультаций, - нардеп Гончаренко

Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на уровне президента и лидеров политических групп Ассамблеи в ближайшее время собираются посетить Украину для проведения консультаций.

Президентский комитет ПАСЕ прилетит в Киев для консультаций, - нардеп Гончаренко

Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будем защищать Украину. Уже есть определенные результаты. Президентский комитет ПАСЕ принял решение как можно быстрее приехать и провести свое заседание в Киеве, провести консультации с украинской властью", - рассказал Гончаренко.

Он добавил, что с такой инициативой выступили политические группы Европейской народной партии и Европейских консерваторов.

"Мы не должны оставлять эту площадку прямо на растерзание Кремля и их лоббистов, чтобы они здесь делали что угодно", - отметил Гончаренко.

Он подтвердил, что предыдущая постоянная делегация Верховной Рады теряет свои полномочия в 11.30.

Депутат в очередной раз выразил убеждение, что Украине было бы целесообразно подать полномочия новой делегации на осеннюю сессию, а дальше бойкотировать официальные заседания.

"Тем, что мы не подали (полномочия. - Ред.), Мы потеряли возможность маневра, потеряли возможность принимать участие в заседаниях комитетов, причем также и в межсессионный период", - заявил Гончаренко.

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Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября.

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