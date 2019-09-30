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30.09.19 12:03

Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС. ФОТО

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и генеральный консул Германии в Донецке Штефан Кайль посетили зону проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Сообщается, что визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине госпожи Анки Фельдгузен и Генерального консула Германии в Донецке Штефана Кайля проходил в рамках ознакомления с ситуацией в районе операции Объединенных сил, в частности - потребностями и рисками людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезд на Донбассе.

Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС 01

Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Более подробно о функционировании контрольного пункта "Новотроицкое" иностранным делегатам рассказал начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский.

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Он также рассказал гостям о тонкостях службы пограничников из состава Объединенных сил в пределах гуманитарных дорожных коридоров, подчеркнув, что основной задачей для военнослужащих остается сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.

"Визиты иностранных делегаций помогают иностранцам воочию видеть ситуацию на востоке Украины вследствие вражеской агрессии", - сказано в сообщении.

Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС 02

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