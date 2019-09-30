Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, возникла организационная проблема.

"Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит", - отметил спикер.

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Вместе с тем, он не видит повода для беспокойства и утверждает, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование.

"За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе (имеется в виду эта пленарная неделя. - Ред.) мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем", - рассказал Разумков.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.