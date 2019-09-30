С начала суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С направлении от н.п. Пикузы оккупанты ночью выпустили 9 мин калибра 82 мм по защитникам Водяного и в течение часа вели обстрел из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Кроме этого, ночью враг вел огонь от Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Новотроицкого", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что утром вооруженные формирования РФ и ее наемники возобновили минометные обстрелы позиций украинских сил: "С 06:25 противник выпустил 10 мин калибра 82 мм и вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Зайцево. С 06:45 разрывы 10 вражеских мин 82-го калибра также зафиксировали наши воины вблизи н.п. Шумы. Противник вел минометный обстрел по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки, применяя еще и автоматические станковые гранатометы. Кроме этого, с 08.00 утра оккупанты нарушили режим тишины со стрелкового вооружения в районе Опытного. Позже, около Новомихайловки".

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала текущих суток боевых потерь среди защитников Украины нет", - сказано в сообщении.