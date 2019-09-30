Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Любой документ, даже такой важный как регламент, он устаревает, он сегодня уже не отвечает тем вызовам, которые есть перед обществом, которые есть перед Верховной Радой и надо будет его менять. К этому нужно будет подходить аккуратно, взвешенно, сбалансированно, но это нужно сделать, нравится это кому-то или не нравится", - отметил он.

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По словам Разумкова, действующий регламент позволяет "хоронить" законопроекты под валом ненужных правок.

"Борьба с законодательным спамом, с правками, которые часто используют не для того, чтобы сделать закон лучше. Мы к правкам относимся позитивно и принимаем, когда они поступают от представителей оппозиции - это нормальный парламентский процесс. Но в прошлом созыве Рады мы видели законопроекты, в которые набрасывали четыре тысячи правок только для того, чтобы их заблокировать. Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.

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