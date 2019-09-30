Кабмин подготовил контрмеры на отказ Польши увеличить количество разрешений на автоперевозки, - Гончарук

Об этом на брифинге в понедельник сказал премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя протесты дальнобойщиков под Кабмином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Страны договариваются между собой, каким объемом разрешений они обмениваются ежегодно. Украинские перевозчики получают разрешение у польского государства, а украинское государство предоставляет разрешение на въезд польским перевозчикам. В конце прошлого года Украина и Польша договорились таким образом, что этих разрешений для наших украинских перевозчиков не хватает. Сейчас подходит то время, когда эти разрешения заканчиваются", - сказал он.

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По его словам, разрешений осталось на несколько недель, ситуация критическая, и поэтому Кабинет министров делает все возможное, чтобы ее урегулировать. "Я на этой неделе намерен говорить по телефону с премьер-министром, наш министр постоянно на контакте с их министром транспорта. Мы даже начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков", - сказал он.

Гончарук сказал, что на случай провала переговоров в Украине уже придумали контрмеры.

"Они еще год назад выдали меньше разрешений, чем мы ожидали и хотели. Почему? Это все о деньгах. Им выгодно это. Если у наших перевозчиков нет разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то кто будет это делать? Очевидно, что польский перевозчик. Отдельным людям в Польше это выгодно, у них есть возможность так с нами поступать и они поступают. У нас есть контрмеры, которые мы подготовили. Я очень надеюсь, что наши польские коллеги услышат нас и наши аргументы, и эта проблема будет решена. Действия наших польских коллег сейчас выглядят не совсем понятно", - сказал он.

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При этом премьер-министр добавил, что с автоперевозчиками, которые протестуют возле Кабмина, тоже не все прозрачно. "Есть люди, которые честно отстаивают свое право. Но есть и другая часть перевозчиков, которая ориентируется на бывшее руководство Укртрансбезопасности. Не хочу называть фамилии, но просто для понимания: далеко не всегда перевозчики ставят перед собой задачу отстаивания своих интересов, иногда это может быть проявление какого-то лобби", - сказал Гончарук.