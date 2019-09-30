Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации к открытию этой сессии", - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина подаст полномочия своей новой делегации как можно скорее.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу совместно с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Как сообщалось ранее, в Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблее.

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