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30.09.19 14:03

Правительство планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

В программе деятельности правительства заложено создание новой Генеральной схемы планирования территории Украины.

Правительство планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в тексте программы деятельности правительства.

"Мы разработаем новую Генеральную схему планирования территории Украины и на законодательном уровне определим требования о необходимости разработки и актуализации другой градостроительной документации для прогнозирования развития территорий, определения и рационального взаимного расположения зон жилой и общественной застройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и других зон и объектов", - говорится в документе.

Согласно ему, Кабмин также планирует создать единый государственный Градостроительный кадастр, в который будут интегрированы все земельные реестры и кадастры, с актуальной градостроительной документацией и другой информацией в смежных сферах, на которые может влиять строительная деятельность.

Кроме того, в планах правительства - создать Единую государственную электронную систему в сфере строительства (включая электронный кабинет застройщика) и ввести параметрический метод нормирования в строительстве, чтобы новые строительные нормы соответствовали международным принципам.

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