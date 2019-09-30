Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МК".

"В квартире, где произошло несчастье, проживала семья из трех человек — глава семейства и его сын с девушкой. В роковой день хозяин квартиры около 19.00 ужинал в своей комнате. Он положил большой кусок сала и другие закуски на стол, включил телевизор. Кстати, в комнате было темно, так как перегорела лампочка. Родственники находились в соседней комнате. Они вызвали экстренные службы города, когда мужчина захрипел и стал задыхаться — оказывается, он заглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Поэтому пища застряла глубоко в глотке. Дыхательные пути были полностью перекрыты", - сообщили подробности СМИ.

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Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, — их инструктировал диспетчер "скорой помощи". Женщина беспрерывно плакала — манипуляции не давали результата, мужчина не подавал признаков жизни. Медикам не составило труда при помощи инструментов вытащить объемный кусок. Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой и фонариком. К сожалению, когда пищу извлекли, пациент был уже мертв — он умер от удушения.