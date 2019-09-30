Осужденный за убийство, который сбежал из колонии в Николаевской области, задержан, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

"В воскресенье, 29 сентября 2019 года, благодаря принятым Вознесенской местной прокуратурой Николаевской области скоординированным мерам, на пункте пропуска Государственной границы "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области, сотрудниками Государственной пограничной службы задержан осужденный, который 22 сентября этого года совершил побег из участка социальной реабилитации Государственного учреждения "Вознесенская исправительная колония (№ 72)", - говорится в сообщении.

Злоумышленник отбывал наказание в местах лишения свободы в виде 8 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

23 сентября 2019 года осужденному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 393 УК Украины (Побег из места лишения свободы или из-под стражи. - Ред.) и на следующий день судом удовлетворено ходатайство процессуального руководителя Вознесенской местной прокуратуры о предоставлении разрешения для задержания с целью его привода для участия в судебном заседании для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, осужденный за умышленное убийство сбежал из колонии Николаевской области 22 сентября.

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