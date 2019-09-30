Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России

Об этом она сообщила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека", - подчеркнула Паскье.

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Президент ПАСЕ констатировала, что Ассамблея является площадкой для диалога и даже в условиях тяжелых кризисов, "дверь для диалога должна оставаться открытой".

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией, чтобы находить решения, которые лучше защищают граждан европейского континента", - добавила Паскье.

"В отношении политической ситуации...очень важны диалог и сотрудничество. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, но мы оказались "на высоте". Политический диалог укрепился между Ассамблеей и Комитетом министров, это позволило сохранить уникальный панъевропейский характер нашей организации", - считает она.

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Президент ПАСЕ отметила, что должна прислушиваться к голосу критиков, "которые говорили о своем разочаровании, об утере доверия к Ассамблее".

"Я с этим не согласна, но я могу их понять, поэтому необходимо успокоить озабоченность, которые высказали некоторые из наших членов. Не нужно считать, что те решения, которые были в Хельсинки или в Страсбурге (которые привели к снятию санкций с РФ. – Ред.), как победа одного лагеря и поражение другого. Совет Европы не является местом геополитической борьбы, он является механизмом защиты прав 830 млн европейцев. Мы стремимся защитить их права и основополагающие свободы", - подчеркнула она.

По словам президента ПАСЕ, то, что перед делегацией парламента РФ вновь открывается возможность работать в Ассамблее, будет использовано как возможность рассматривать не только то, что интересует, а и то, что беспокоит ПАСЕ.

"Мы будем откровенно говорить с нашими коллегами, и очень хорошо, что есть подвижки в этом направлении, в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ. Нам необходимо работать рука об руку для того, чтоб осуществлять в полной мере все пункты резолюций, которые недавно приняты", - резюмировала Паскье.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.