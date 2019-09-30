Суд Днепра ужесточил приговор экс-сотруднику депо Островскому, ударившему журналиста со словами: "Ты смотри, бл#дь, сука, как вы, хохлы ох#ели!"

Криворожская прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Саксаганского райсуда (суда первой инстанции). Прокуратура настаивала, чтобы вместо 200 часов исправительных работ, Островского приговорили к ограничению свободы. Николай Чирва и его адвокат Максим Гореликов поддерживали позицию прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1kr.ua.

Дело рассматривала коллегия судей Днепровского апелляционного суда - Иванченко, Коваленко и Иванова.

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Судьи постановили ужесточить меру наказания и приговорить Островского к 1 году ограничения свободы.

Напомним, 18 июля 2018 года к журналистам обратились горожане Кривого Рога. Они сообщили, что возле станции скоростного трамвая "Площадь труда" сотрудники коммунального предприятия могли отравить бездомных собак.

Журналист Николай Чирва проводил расследование по факту отравления собак и прибыл на территорию коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Юрий Островский, который тогда был заместителем начальника охраны коммунального предприятия "Скоростной трамвай" ударил Николая Чирву с криками: "Ты смотри, б****, как вы сука, хохлы ох***ли. Да, я русский бл****". Видео смотрите по ссылке.

После произошедшего Юрий Островский написал заявление на увольнение по собственному желанию.

29 марта 2019 года судья Саксаганского районного суда Кривого Рога Назар Гринь, признал Юрия Островского виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Николая Чирвы и нанесении ему легких телесных повреждений (статьи 171 и 125 Уголовного кодекса Украины). Суд постановил, что Юрий Островский обязан заплатить 850 гривен штрафа, выплатить Николаю Чирве 5 тысяч гривен моральной компенсации и отработать 200 часов общественных работ за препятствование законной деятельности журналиста.