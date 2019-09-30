Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство

Об этом сказано в программе действий правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получат поддержку от государства", — говорится в документе.

Также в правительстве отмечают, что стоимость энергоресурсов в Украине планируют снизить. Сделать это можно будет благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

Также правительство планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, проект закона о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусматривает уменьшением расходов на субсидии на 8 млрд грн или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.

Также на Цензор.НЕТ: Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов