Верховный Суд просит Раду получить вывод Венецианской комиссии на судебную реформу Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

В понедельник, 30 сентября, Верховный Суд обратился к Президенту Украины и Председателю Верховной Рады Украины с предложением получить экспертное заключение относительно законопроекта № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления" перед голосованием за проект Закона во втором чтении.

В частности, в обращении говорится: "надеясь на искренность намерений по улучшению правосудия в Украине", Верховный Суд предлагает "отложить рассмотрение [законопроекта № 1008] до получения соответствующего заключения Венецианской комиссии и проведения консультаций с судебной ветвью власти".

Верховный Суд отмечает, что таких консультаций между ветвями власти "пока не произошло".

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На необходимости проведения консультаций отмечают и международные партнеры Украины. Так, исполняющая обязанности Председателя Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук призвали начать тщательный консультативный процесс относительно законопроекта № 1008 с привлечением соответствующих правовых экспертов, гражданского общества и международного сообщества.

А Комитет Министров Совета Европы 25 сентября 2019 года во время 1355-й (Права человека) встречи заместителей министров подчеркнул, что "предложенные законодательные изменения должны согласовываться с Конвенцией [о защите прав человека и основных свобод] и практикой Суда [Европейского суда по правам человека], с принципами независимости судебной власти и с соответствующими рекомендациями Совета Европы", и призвал органы украинской власти "воспользоваться экспертизой (опытом) Совета Европы в этом контексте".

12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

Судебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.