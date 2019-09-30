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30.09.19 16:41

Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон.

Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать. - Ред.), будем обсуждать", - сказал Песков.

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