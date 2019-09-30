К разработке общей концепции реформирования СБУ привлекли экспертов и международных партнеров, - Арахамия

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Зик", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Есть законопроект как первое видение службы, но есть и много стейкхолдеров - есть и международные партнеры, у которых есть свои мысли по этому поводу, есть много экспертов, которые много лет эти вопросы изучают. Мы создали рабочую группу, которая пытается создать такую общую концепцию, с которой соглашаются все, и только после этого мы положим это на законопроект и передадим в Офис президента, а они уже внесут в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

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По его словам, согласно уже наработанным изменениям, СБУ избавится от экономического отдела, который традиционно "кошмарил" бизнес проверками. Кроме того, предполагается постепенное, в течение 7 лет, сокращение штата службы почти вдвое.

Напомним, 18 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности Украины начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

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