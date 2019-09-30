На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

По его словам, на сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением.

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"К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук.

Однако, он добавил, что в Украине есть системные проблемы в энергетике.

"У нас серьезная ситуация с энергетикой. Если смотреть вперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигает 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами. Об этом мы отдельно поговорим", - отметил Гончарук.

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