Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.09.19 16:54

На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Страна своевременно накопила достаточное количество природного газа в хранилищах, благодаря чему готова к отопительному сезону.

отопление,тепло,обогрев,отопительный,сезон,баиареи

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

По его словам, на сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук

"К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук.

Однако, он добавил, что в Украине есть системные проблемы в энергетике.

"У нас серьезная ситуация с энергетикой. Если смотреть вперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигает 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами. Об этом мы отдельно поговорим", - отметил Гончарук.

Также читайте: Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100