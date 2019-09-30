В "Укртрансбезопасности" после отставки Ноняка сменят весь коллектив, - Криклий

Об этом Криклий сказал на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, не без проблем в семье, ни для кого не секрет, что была сплошная коррупция в "Укртрансбезопасности". Я всех поздравляю с тем, что наконец уволили полноценно, без возможностей это решение обжаловать, господина Ноняка, который в "Укртрансбезопасности" возглавлял систему и построил целую коррупционную пирамиду. Сейчас мы будем полностью менять весь коллектив, проводить реформы", - сказал министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 июля сообщил об отстранении Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте. 25 сентября правительство уволило Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности".

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