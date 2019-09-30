Правительство назначило двух заместительниц в Минэкономразвития

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, Кабмин назначил Инну Метелеву заместителем по вопросам развития аграрного и продовольственного рынка. Она будет отвечать также за инвестиционно-инновационное развитие аграрной отрасли и сотрудничество с международными организациями по вопросам технической помощи аграрным предприятиям.

По данным правительства, Инна Метелева имеет 10-летний опыт работы в агропромышленном секторе экономики, была непосредственно занята в производстве, в том числе в органическом, а также торговле, инвестициях, развитии региональных инициатив, проектах инновационного развития и смарт-технологиях, как в Украине, так и на международном уровне.

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Также правительство назначило Юлию Свириденко заместителем министра экономики по вопросам регионального развития и децентрализации.

По данным Минэкономики, Юлия Свириденко работала директором департамента экономического развития в области привлечения инвестиций, первым заместителем главы Черниговской областной государственной администрации.

"Ее задачей будет разработка и внедрение консолидированной стратегии регионального развития с учетом всех составляющих. В сочетании с земельной реформой, дерегуляцией предпринимательской деятельности и эффективными секторальными реформами — это все создаст предпосылки для привлечения инвестиций, развития предпринимательской деятельности в регионах, а для людей — для конкретных ощутимых сдвигов в качестве жизни", — отмечают в Минэкономики.

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