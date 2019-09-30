Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее

Однако пока, несмотря на все обещания, финансирование не выделено.

Об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".

"Пока что, учитывая все обещания на высоких уровнях, на строительство аэропорта в бюджете государства - ноль. Моя миссия в вопросе сооружения аэропорта исчерпана: я говорил, выступал, призывал, встречался с предыдущим руководством и нынешним. Аэропорт - это государственный инфраструктурный объект. Тем более, он строится не на территории города, а на территории области. С моей стороны как лидера территориальной общины лишь одна миссия - привлекать внимание. Я уже разве что на голове не стоял. Теперь "мяч" на стороне власти. У меня была встреча с новым губернатором Днепропетровской области. Он тоже эту проблему понимает. Теперь посмотрим, как государственная власть с этим вопросом справится", - отметил Борис Филатов.