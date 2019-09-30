Филатов рассказал, каким будет бюджет Днепра в 2020 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".

"Проблемы, связанные с бюджетом, возникают ежегодно. Для Днепра это особенно остро, потому что мы бюджетообразующий регион. Если называть вещи своими именами, то каждый раз чиновники из Киева хотят нас ограбить. Мне сейчас трудно говорить, на какие показатели мы выйдем. Есть два сценария: оптимистический и пессимистический. Оптимистичный о том, что мы останемся на показателях бюджета этого года и в 2020-м. Если говорим о пессимистический: у нас собираются забрать "акцизы", нам собираются не давать финансирование на зарплату учителей - это миллиарды, и это не выдержит ни один бюджет. Есть проблемы с реверсной дотацией, вопрос с земельным налогом. Если примут пессимистический сценарий, то бюджет развития Днепра будет составлять 2 млрд грн. А мы еще обслуживаем кредиты, связанные с закупкой троллейбусов, обновлением транспортной инфраструктуры. У нас останутся деньги цветочки высаживать. Это большая системная проблема. Сейчас мы пытаемся предусмотреть в бюджете Днепра на следующий год троллейбус на ж/м Победа-6, электробус к Приднепровску. Если нам урежут бюджет, я выйду к горожанам с открытым обращением, чтобы с этими вопросами они теперь обращались в Верховную Раду, которая принимала проект бюджета", - рассказал Борис Филатов.

В то же время мэр Днепра сообщил, что диалог с руководством государства есть.

"Мы ведем совместно с Ассоциацией городов, с Министерством финансов, с Кабмином достаточно конструктивные переговоры. Недавно мне сообщили, что при Председателе Верховной Рады будет создан совет по вопросам местного самоуправления - консультативно-совещательный орган, в который мне предложили войти. Дискуссия продолжается", - отметил Борис Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее