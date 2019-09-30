Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, документ подготовлен во исполнение решения 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" и касается сфер образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ.

В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.

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Отмечаются разрушительные действия российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, которые реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора" - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и ханского дворца в Бахчисарай - из Предварительного списка всемирного наследия.

В докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украину с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на временно оккупированном полуострове.

Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже. Он содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.

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