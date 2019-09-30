Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига

Об этом написал в Twitter чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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"Проведение этого мероприятия - это попытка скрыть за красивыми словами провокационные действия. Это четкая попытка российского оккупанта легитимизировать оккупацию Крыма. Мы поставили в известность турецкую сторону о нашей озабоченности и беспокойстве спланированным очередным провокационным мероприятием т.н. оккупационной власти совместно с местными маргиналами, которые, прикрываясь названием "Экономический форум в Стамбуле", пытаются провести мероприятие с привлечением как можно большей аудитории и местных СМИ", - сказал посол в комментарии Укринформу.

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Дипломат сообщил, что Посольство Украины в Турции находится в прямом контакте с МИД Турции и местными властями по этому вопросу, в частности были проведены соответствующие встречи, направлена нота в МИД Турции, также обращение в центральные промышленные, коммерческие союзы, чтобы те поставили в известность в регионах и предупредили о неучастии в такого рода мероприятиях.

"В МИД Турции мы в очередной раз получили четкие заверения, что турецкая позиция твердая, неизменная, базируется на поддержке территориальной целостности, суверенитета Украины и непризнание оккупации Крыма. Таким образом, можем говорить об отсутствии официальных турецких факторов, отсутствие освещения этого события центральными СМИ в Турции", - добавил Сибига.

Он также рассказал, что попытки такого характера не единичны в Турции, и Посольство систематически разоблачает подобные провокации.

"Это - не первый случай. Мы фактически видим систематические попытки организовывать подобные мероприятия с представителями оккупационных властей или на территории Турции, или попытки пригласить турецкую сторону к участию в соответствующих мероприятиях в оккупированном полуострове. Эти попытки ведутся постоянно и мы это все отслеживаем и реагируем", - указал дипломат.

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Как стало известно Укринформу, "Турецко-Крымский экономический форум" был запланирован к проведению в Стамбуле 1 октября. Заявленное направление общения на форуме - развитие сотрудничества Турции и Крыма в различных сферах логистики, сельского хозяйства, туризма, строительства и энергетики, возможности экспорта, импорта и инвестиций. Участие в форуме небесплатно. Стоимость - 3000 лир (около 15 тысяч гривен). В анонсе мероприятия также указано, что его цель - развитие "турецко-крымско-российских отношений" и создания новых возможностей для бизнеса.