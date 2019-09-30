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30.09.19 20:22

Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб

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